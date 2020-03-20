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Perakendenin dev markaları çığ gibi mağaza kapatıyor
34 dakika önce
Perakende sektöründe tarihi bir süreç başladı.
Perakende sektöründe tarihi bir süreç başladı. Ticaretin azalması ve AYD'nin AVM'lere kapatma tavsiyesi vermesiyle perakendenin devleri art arda mağaza kapattı. Dün itibari ile 50'ye yakın marka kapısına kilit vurdu
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:02
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