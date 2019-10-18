Son Dakika Haberleri: Perasovic: "De Colo bizi mahvetti"
Son Dakika Spor Perasovic: 'De Colo bizi mahvetti'

Perasovic: "De Colo bizi mahvetti"

1 saat önce

Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden Perasovic, "Fenerbahçe bizden çok daha sağlam oynadı.

Perasovic:

Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden Perasovic, "Fenerbahçe bizden çok daha sağlam oynadı. Maçın ana noktası de Colo'yu durduramamaktı. Açıkçası bizi mahvetti. Son çeyrekte yaptığımız top kayıpları da maçı netleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:27 
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