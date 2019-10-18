Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden Perasovic, "Fenerbahçe bizden çok daha sağlam oynadı. Maçın ana noktası de Colo'yu durduramamaktı. Açıkçası bizi mahvetti. Son çeyrekte yaptığımız top kayıpları da maçı netleştirdi." değerlendirmesini yaptı.