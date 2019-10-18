Perasovic: "De Colo bizi mahvetti"
1 saat önce
Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden Perasovic, "Fenerbahçe bizden çok daha sağlam oynadı.
Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden Perasovic, "Fenerbahçe bizden çok daha sağlam oynadı. Maçın ana noktası de Colo'yu durduramamaktı. Açıkçası bizi mahvetti. Son çeyrekte yaptığımız top kayıpları da maçı netleştirdi." değerlendirmesini yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:27
Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Vardar'da ekonomik kriz! Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia'yı 87-80 yendi! Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor maçı açıklaması! Serdal Adalı: Quaresma'nın Beşiktaş'ta jübile yapmasını isterim