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Perçin: "İnandık, başardık her zaman yanında olacağız"

6 saat önce

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, TÜRSAB 24. Dönem Başkanlığı'nı ikinci kez kazanan Firuz Bağlıkaya'yı tebrik etti.

Perçin:

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, TÜRSAB 24. Dönem Başkanlığı'nı ikinci kez kazanan Firuz Bağlıkaya'yı tebrik etti. Perçin, "Bundan sonraki yapacakları çalışmalarda daha öncede olduğu gibi yine her zaman yanında olacağız" dedi.


Yeniden güven tazeleyen Firuz Bağlıkaya'ya her zaman inandıklarını, güvendiklerini ve yanında olduklarını dile getiren Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, seçim sonuçlarının tüm seyahat acentalarına, ülke ve bölge turizmine hayırlı olması temennilerinde bulundu.


TÜRSAB 24. Dönem Seçimi'ni 2 bin 530 oyla kazanan ve rakibi Davut Günaydın'a 1071 oy fark atan Firuz Bağlıkaya ve yeni yönetim kadrosunu tebrik eden Rıza Perçin, "Çok güzel bir genel kurul oldu. Zaten sonucun böyle olacağını biz biliyorduk. Bu sonucu herkese göstermiş olduk. Üç muhalefet birleşti. Ama doğrunun ne olduğunu bütün üyelerimiz gösterdi ve kararını verdi. Demokratik ortamda geçen bir seçim oldu. Başkanımız Firuz Bağlıkaya farklı bir şekilde seçimi aldı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bundan sonraki yapacakları çalışmalarda daha öncede olduğu gibi yine her zaman yanında olacağız. Biz BTK'lara ve özellikle bölgemize verdiği değer ve katkılar için bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm seyahat acentalarına ve ülke turizmine hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Bağlıkaya, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
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