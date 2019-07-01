Perde Arkası: Adrien Rabiot, Juventus'a Tıbbi İçin Geldi
14 dakika önce
Orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, tıbbi durumu için Torino'ya geldikten sonra Juventus'a katılmaya bir adım daha yaklaştı. Fransızlar, Ligelle 1 şampiyonları Paris Saint-Germain'den Juventus'a bir hamle yapmak istediği için Caselle Havaalanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:06
Orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, tıbbi durumu için Torino
'ya geldikten sonra Juventus
'a katılmaya bir adım daha yaklaştı. Fransızlar, Ligelle 1 şampiyonları Paris
Saint-Germain'den Juventus'a bir hamle yapmak istediği için Caselle Havaalanı'na indi.
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