Perde Arkası: Arsenal Adidas Takımı Lansmanı
23 dakika önce
Arsenal yeni Adidas ev setini tanıtırken perde arkasına bir göz atın. Arsenal ve Adidas, 25 yıl sonra tekrar bir araya geldi.
Arsenal
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06
yeni Adidas
ev setini tanıtırken perde arkasına bir göz atın. Arsenal ve Adidas, 25 yıl sonra tekrar bir araya geldi.
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