Perde Arkası: Benjamin Pavard Bayern'e Katıldı
1 saat önce
FC Bayern, Benjamin Pavard'a hoş geldiniz! Fransızların Münih'teki ilk günü için tıbbi tedavi gördüğü yerdeydik.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:05
FC Bayern, Benjamin Pavard'a hoş geldiniz! Fransızların Münih
'teki ilk günü için tıbbi tedavi gördüğü yerdeydik.
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