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Perde Arkası: Benjamin Pavard Bayern'e Katıldı

1 saat önce

FC Bayern, Benjamin Pavard'a hoş geldiniz! Fransızların Münih'teki ilk günü için tıbbi tedavi gördüğü yerdeydik.

FC Bayern, Benjamin Pavard'a hoş geldiniz! Fransızların Münih'teki ilk günü için tıbbi tedavi gördüğü yerdeydik.
Perde Arkası: Benjamin Pavard Bayern'e Katıldı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:05 
Spor
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