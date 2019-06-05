Perde Arkası: Chapecoense Kiti, 2019-20
1 saat önce
Chapecoense'in 2019-20 set lansmanının arkasına geçin. Chapecoense ekibi, yeni şeridi vitrine çıkarırken, hayranları yeni şeride özel bir görünümle yaklaştırdı.
Chapecoense
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06
'in 2019-20 set lansmanının arkasına geçin. Chapecoense ekibi, yeni şeridi vitrine çıkarırken, hayranları yeni şeride özel bir görünümle yaklaştırdı.
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