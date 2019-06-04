Perde Arkası: Coutinho, Arthur, Puig Ve Lenglet Yeni Kiti Sunuyor
16 dakika önce
Barcelona'nın 2019-20 şeridinin set lansmanındaki tüm sahne arkası görüntülerine bir göz atın. Philippe Coutinho, Arthur, Riqui Puig ve Clément Lenglet, gömleğe yakından bakıyorlar.
Barcelona
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:06
'nın 2019-20 şeridinin set lansmanındaki tüm sahne arkası görüntülerine bir göz atın. Philippe Coutinho
, Arthur, Riqui Puig ve Clément Lenglet, gömleğe yakından bakıyorlar.
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