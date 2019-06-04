Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Coutinho, Arthur, Puig Ve Lenglet Yeni Kiti Sunuyor
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Perde Arkası: Coutinho, Arthur, Puig Ve Lenglet Yeni Kiti Sunuyor

16 dakika önce

Barcelona'nın 2019-20 şeridinin set lansmanındaki tüm sahne arkası görüntülerine bir göz atın. Philippe Coutinho, Arthur, Riqui Puig ve Clément Lenglet, gömleğe yakından bakıyorlar.

Barcelona'nın 2019-20 şeridinin set lansmanındaki tüm sahne arkası görüntülerine bir göz atın. Philippe Coutinho, Arthur, Riqui Puig ve Clément Lenglet, gömleğe yakından bakıyorlar.
Perde Arkası: Coutinho, Arthur, Puig Ve Lenglet Yeni Kiti Sunuyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:06 
Spor
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