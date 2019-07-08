Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: De Jong'un sunumu
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Perde Arkası: De Jong'un sunumu

1 saat önce

Barça'nın medyası, FC Barcelona ile yaptığı sözleşmeyi imzaladığı gün, Frankie De Jong'u takip etti ve bazı taraftarları selamlamak için sahada belirdi.

Barça'nın medyası, FC Barcelona ile yaptığı sözleşmeyi imzaladığı gün, Frankie de Jong'u takip etti ve bazı taraftarları selamlamak için sahada belirdi.
Perde Arkası: De Jong'un sunumu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05 
Barcelona, Spor
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