Perde Arkası: De Jong'un sunumu
1 saat önce
Barça'nın medyası, FC Barcelona ile yaptığı sözleşmeyi imzaladığı gün, Frankie De Jong'u takip etti ve bazı taraftarları selamlamak için sahada belirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05
Barça'nın medyası, FC Barcelona
ile yaptığı sözleşmeyi imzaladığı gün, Frankie de Jong'u takip etti ve bazı taraftarları selamlamak için sahada belirdi.
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