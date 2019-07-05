Perde Arkası: Douglas Santos Tıbbi
29 dakika önce
Douglas Santos, tıbbi görevini Zenit'e taşınmasıyla tamamladı. Bir tıbbi muayeneyi tamamlama sürecinde ilerledikçe, Douglas ile birlikte gidin.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
Douglas Santos, tıbbi görevini Zenit
'e taşınmasıyla tamamladı. Bir tıbbi muayeneyi tamamlama sürecinde ilerledikçe, Douglas ile birlikte gidin.
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