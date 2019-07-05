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Perde Arkası: Douglas Santos Tıbbi

29 dakika önce

Douglas Santos, tıbbi görevini Zenit'e taşınmasıyla tamamladı. Bir tıbbi muayeneyi tamamlama sürecinde ilerledikçe, Douglas ile birlikte gidin.

Douglas Santos, tıbbi görevini Zenit'e taşınmasıyla tamamladı. Bir tıbbi muayeneyi tamamlama sürecinde ilerledikçe, Douglas ile birlikte gidin.
Perde Arkası: Douglas Santos Tıbbi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Zenit, Spor
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