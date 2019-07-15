Perde Arkası: Griezmann'ın sunumu
8 saat önce
Griezmann, yerli rekabete başlamadan önce zorluklarla, oyunlarla ve turlarla dolu bir sezona başladı. Griezmann'ın sunumu hakkında en iyi resimlerden bazılarına göz atın.
Griezmann
, yerli rekabete başlamadan önce zorluklarla, oyunlarla ve turlarla dolu bir sezona başladı. Griezmann'ın sunumu hakkında en iyi resimlerden bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05
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