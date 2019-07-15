Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Griezmann'ın sunumu
Son Dakika Spor Haber

Perde Arkası: Griezmann'ın sunumu

8 saat önce

Griezmann, yerli rekabete başlamadan önce zorluklarla, oyunlarla ve turlarla dolu bir sezona başladı. Griezmann'ın sunumu hakkında en iyi resimlerden bazılarına göz atın.

Griezmann, yerli rekabete başlamadan önce zorluklarla, oyunlarla ve turlarla dolu bir sezona başladı. Griezmann'ın sunumu hakkında en iyi resimlerden bazılarına göz atın.
Perde Arkası: Griezmann'ın sunumu
Griezmann, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhabirleri gören Gökhan Töre büyük panik yaşadı: Aman yanlış bir şey olmasın Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd: Çok gururluyum Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:25:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Griezmann'ın sunumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]