Perde Arkası: Kırılma Noktası Filmi - Son Dakika

Perde Arkası: Kırılma Noktası, Amerikalı tenisçi Mardy Fish'in hayatına odaklanıyor. Profesyonel hayatında hızla yükselen Mardy Fish, zamanla başarısını sürdürmek için üzerinde baskı hissetmeya başlar ve bu durum onun hayatının tamamen değişmesine neden olan ruhsal sorunlar yaşamasına neden olur.
Yönetmen: Chapman Way, Maclain Way
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Untold: Breaking Point
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 68 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 07.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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