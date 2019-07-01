Perde Arkası: Lucas Hernández, FC Bayern'e Katıldı
1 saat önce
Lucas Hernández imzalı yeni FC Bayern, Atlético Madrid'den hamlesini tamamladıktan sonra Münih'e geldi. Hernández, Bayern'deki umutlarını ve yaralanmadan nasıl kurtulduğunu ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06
Lucas Hernández imzalı yeni FC Bayern, Atlético Madrid
'den hamlesini tamamladıktan sonra Münih
'e geldi. Hernández, Bayern'deki umutlarını ve yaralanmadan nasıl kurtulduğunu ortaya koyuyor.
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