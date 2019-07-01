Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Lucas Hernández, FC Bayern'e Katıldı
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Perde Arkası: Lucas Hernández, FC Bayern'e Katıldı

1 saat önce

Lucas Hernández imzalı yeni FC Bayern, Atlético Madrid'den hamlesini tamamladıktan sonra Münih'e geldi. Hernández, Bayern'deki umutlarını ve yaralanmadan nasıl kurtulduğunu ortaya koyuyor.

Lucas Hernández imzalı yeni FC Bayern, Atlético Madrid'den hamlesini tamamladıktan sonra Münih'e geldi. Hernández, Bayern'deki umutlarını ve yaralanmadan nasıl kurtulduğunu ortaya koyuyor.
Perde Arkası: Lucas Hernández, FC Bayern'e Katıldı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06 
Münih, Spor
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