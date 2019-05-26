Perde Arkası: Man City Trophy Lift
2 saat önce
Manchester City'nin kupa kaldırma videosunun perde arkasına geçin. Mürettebatın çekimi nasıl bir araya getirdiğini ve epik videoyu nasıl hayata geçirdiğini görün.
Manchester City
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:06
'nin kupa kaldırma videosunun perde arkasına geçin. Mürettebatın çekimi nasıl bir araya getirdiğini ve epik videoyu nasıl hayata geçirdiğini görün.
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