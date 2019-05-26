Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Man City Trophy Lift

Perde Arkası: Man City Trophy Lift

2 saat önce

Manchester City'nin kupa kaldırma videosunun perde arkasına geçin. Mürettebatın çekimi nasıl bir araya getirdiğini ve epik videoyu nasıl hayata geçirdiğini görün.

Manchester City'nin kupa kaldırma videosunun perde arkasına geçin. Mürettebatın çekimi nasıl bir araya getirdiğini ve epik videoyu nasıl hayata geçirdiğini görün.
Perde Arkası: Man City Trophy Lift
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:06 
Manchester City, Spor
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