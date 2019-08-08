Perde Arkası: PAOK 2-2 Ajax
33 dakika önce
PAOK Şampiyonlar Ligi Ajax ile buluşması için perde arkasına geçin. Maçın ikinci ayağı iki tarafa atarken, ikinci ayağı hangi tarafın Grup etaplarını yaptığını görmek için mükemmel bir şekilde hazırlandı.
PAOK Şampiyonlar Ligi Ajax
ile buluşması için perde arkasına geçin. Maçın ikinci ayağı iki tarafa atarken, ikinci ayağı hangi tarafın Grup etaplarını yaptığını görmek için mükemmel bir şekilde hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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