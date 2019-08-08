Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: PAOK 2-2 Ajax
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Perde Arkası: PAOK 2-2 Ajax

33 dakika önce

PAOK Şampiyonlar Ligi Ajax ile buluşması için perde arkasına geçin. Maçın ikinci ayağı iki tarafa atarken, ikinci ayağı hangi tarafın Grup etaplarını yaptığını görmek için mükemmel bir şekilde hazırlandı.

PAOK Şampiyonlar Ligi Ajax ile buluşması için perde arkasına geçin. Maçın ikinci ayağı iki tarafa atarken, ikinci ayağı hangi tarafın Grup etaplarını yaptığını görmek için mükemmel bir şekilde hazırlandı.
Ajax, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
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