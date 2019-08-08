Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Philipp Lahm Eğitim Kampını Ziyaret Etti
Son Dakika Spor Haber

Perde Arkası: Philipp Lahm Eğitim Kampını Ziyaret Etti

33 dakika önce

FC Bayern, Tegernsee'deki kapalı oturumda seçkin bir ziyaretçiyi ağırladı. Eski kaptan Philipp Lahm eski takım arkadaşlarını görmek için büyük bir ziyaret yaptı ve tüm eğitim programını ilgiyle izledi. Eğitim alanından uzak olmayan Rottach-Egern'de yaşayan eski Reds yanlısı sadece eski takım arkadaşlarıyla değil, aynı zamanda spor antrenörleri, doktorlar, fizyoterapistler ve takım gibi takımın arkasındaki takımdan uzun süredir arkadaşlarla da buluştu. erkekler ve kadınlar.

FC Bayern, Tegernsee'deki kapalı oturumda seçkin bir ziyaretçiyi ağırladı. Eski kaptan Philipp Lahm eski takım arkadaşlarını görmek için büyük bir ziyaret yaptı ve tüm eğitim programını ilgiyle izledi. Eğitim alanından uzak olmayan Rottach-Egern'de yaşayan eski Reds yanlısı sadece eski takım arkadaşlarıyla değil, aynı zamanda spor antrenörleri, doktorlar, fizyoterapistler ve takım gibi takımın arkasındaki takımdan uzun süredir arkadaşlarla da buluştu. erkekler ve kadınlar.
Philipp Lahm, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı
Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları: Akşener nöbete katılacak Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:28:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Philipp Lahm Eğitim Kampını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]