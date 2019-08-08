Perde Arkası: Philipp Lahm Eğitim Kampını Ziyaret Etti
33 dakika önce
FC Bayern, Tegernsee'deki kapalı oturumda seçkin bir ziyaretçiyi ağırladı. Eski kaptan Philipp Lahm eski takım arkadaşlarını görmek için büyük bir ziyaret yaptı ve tüm eğitim programını ilgiyle izledi. Eğitim alanından uzak olmayan Rottach-Egern'de yaşayan eski Reds yanlısı sadece eski takım arkadaşlarıyla değil, aynı zamanda spor antrenörleri, doktorlar, fizyoterapistler ve takım gibi takımın arkasındaki takımdan uzun süredir arkadaşlarla da buluştu. erkekler ve kadınlar.
FC Bayern, Tegernsee'deki kapalı oturumda seçkin bir ziyaretçiyi ağırladı. Eski kaptan Philipp Lahm
eski takım arkadaşlarını görmek için büyük bir ziyaret yaptı ve tüm eğitim programını ilgiyle izledi. Eğitim alanından uzak olmayan Rottach-Egern'de yaşayan eski Reds yanlısı sadece eski takım arkadaşlarıyla değil, aynı zamanda spor
antrenörleri, doktorlar, fizyoterapistler ve takım gibi takımın arkasındaki takımdan uzun süredir arkadaşlarla da buluştu. erkekler ve kadınlar.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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