Perde Arkası: Real Madrid'in Yeni İmzaları İlk Günleri
4 saat önce
Real Madrid'in Yeni İmzaları Eden Tehlike, Ferland Mendy, Luka Joviç, Rodrygo ve Takefusa Kubo, Madridistas olarak ilk sezon öncesi hazırlıklarını yapıyorlar.
Real Madrid
'in Yeni İmzaları Eden Tehlike, Ferland Mendy, Luka Joviç, Rodrygo ve Takefusa Kubo, Madridistas olarak ilk sezon öncesi hazırlıklarını yapıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:05
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