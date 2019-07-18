Son Dakika Haberleri: Perde Arkası: Real Madrid'in Yeni İmzaları İlk Günleri
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Perde Arkası: Real Madrid'in Yeni İmzaları İlk Günleri

4 saat önce

Real Madrid'in Yeni İmzaları Eden Tehlike, Ferland Mendy, Luka Joviç, Rodrygo ve Takefusa Kubo, Madridistas olarak ilk sezon öncesi hazırlıklarını yapıyorlar.

Real Madrid'in Yeni İmzaları Eden Tehlike, Ferland Mendy, Luka Joviç, Rodrygo ve Takefusa Kubo, Madridistas olarak ilk sezon öncesi hazırlıklarını yapıyorlar.
Perde Arkası: Real Madrid'in Yeni İmzaları İlk Günleri
Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:05 
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