Perde Arkası: Villarreal Eğitim Merkezi
1 saat önce
Perdenin arkasına alın Villarreal'in eğitim merkezine bakın. Akademide eğitim sırasında tüm yaş gruplarının oyuncularının nerede eğitim gördüklerini ve zamanlarını geçirdiklerini görün.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06
Perdenin arkasına alın Villarreal
'in eğitim merkezine bakın. Akademide eğitim sırasında tüm yaş gruplarının oyuncularının nerede eğitim gördüklerini ve zamanlarını geçirdiklerini görün.
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