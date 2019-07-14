Son Dakika Haberleri: Perde arkasında: griezmann'ın varış
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Perde arkasında: griezmann'ın varış

4 saat önce

Griezmann'ın gelişinin perde arkasına geçin. Fransızların ilk günlerinde bir Barça oyuncusu olarak nasıl yer aldıklarını izleyin.

Griezmann'ın gelişinin perde arkasına geçin. Fransızların ilk günlerinde bir Barça oyuncusu olarak nasıl yer aldıklarını izleyin.
Perde arkasında: griezmann'ın varış
Griezmann, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:05 
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