Perde arkasında: griezmann'ın varış
4 saat önce
Griezmann'ın gelişinin perde arkasına geçin. Fransızların ilk günlerinde bir Barça oyuncusu olarak nasıl yer aldıklarını izleyin.
Griezmann
'ın gelişinin perde arkasına geçin. Fransızların ilk günlerinde bir Barça oyuncusu olarak nasıl yer aldıklarını izleyin.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:05
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