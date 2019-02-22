Perde Erzurumlu Öğrenciler İçin Açıldı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Bursa'ya gelen Erzurumlu öğrenciler açtı.
Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan 'Biz Anadoluyuz Projesi'nin Bursa ayağının 9. etabı kapsamında Bursa'ya gelen Erzurumlu öğrenciler, Bursa'da gönüllerince bir gün geçirdi. Bursa gezisi kapsamında önce Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Erzurumlu öğrenciler, daha sonra kentin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etme imkanı buldu.
Erzurumlu öğrencilere bir sürpriz de Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda ağırlanan öğrenciler, Maskbet oyununu izleme imkanı buldu. Altuğ Görgü'nün yönettiği ve Aykan Yılmaz, Eren Topçak, Osman Murat Erten ve Serdar Soyer'in rol aldığı oyunu ilgiyle izleyen öğrenciler, daha sonra günün anısına tiyatrocularla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:11 Kaynak: Bültenler
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