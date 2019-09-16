Son Dakika Haberleri: Perde İstanbul'da kapanacak! Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında...
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Perde İstanbul'da kapanacak! Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında...

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Perde İstanbul'da kapanacak! Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında..., System.String[]

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.


Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın:


19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)


19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya)


22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)


22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)


22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)


22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)


22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya)


22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa)


18 Eylül Çarşamba:


19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray


19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)


22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)


22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)


22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)


22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)


22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)


22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)


- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.


Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.


Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


- Gruplar


Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:


A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray


B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız


C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta


D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova


E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk


F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag


G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig


H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille


- Maç tarihleri


Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:


Grup 1. maçları: 17-18 Eylül


Grup 2. maçları: 1-2 Ekim


Grup 3. maçları: 22-23 Ekim


Grup 4. maçları: 5-6 Kasım


Grup 5. maçları: 26-27 Kasım


Grup 6. maçları: 10-11 Aralık


Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020


Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020


Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020


Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020


Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020


Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020


Final maçı: 30 Mayıs 2020

Galatasaray, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:25 
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