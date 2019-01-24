Perde 'Yok Daha Neler' İçin Açıldı

Kadın ve erkek ilişkilerinin ele alındığı tiyatro oyunu verdiği mesajlar verirken, izleyicileri güldürerek güzel geceye sahne oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Manisalı tiyatro severler 'Yok Daha Neler' isimli tiyatro oyunuyla hoş bir gece geçirdi. İlker Türkoğlu ve Okan Metin'in yazarlığını yaptığı, Müge Çiçek'in yönettiği 'Yok Daha Neler' isimli tiyatro oyununda Zeynep Dizdar, Açelya Elmas, Seçkin Piriler, Bengi İdil Uras, Faruk K, Ahmet Kayakesen ve Giray Mert Özdenoğlu rol aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kamu yararına çalışan derneklere yardımcı olmak amacıyla başlattığı çalışma ile tiyatro oyunun gelirleri Türkiye Yardım Sevenler Derneği'ne bağışlanırken, tiyatro oyununu Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ersoy Arslan, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve tiyatro severler izledi. Oyun sonunda sahneye Mehmet Güzgülü, sahneye çıkarak tüm oyuncuları kutlayarak çiçek takdim etti.