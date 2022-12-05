Perdeci ile pazarcının 'kasa' koyma kavgasında kan aktı - Son Dakika
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Perdeci ile pazarcının 'kasa' koyma kavgasında kan aktı

05.12.2022 11:27
Perdeci ile pazarcının 'kasa' koyma kavgasında kan aktı

Bursa'da perdeci ile pazarcının 'kasa' kavgasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bursa'da perdeci ile pazarcının 'kasa' kavgasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reyhan pazarında esnaf olan perdeci Serdar B. ile pazarcı Uğur T. arasında 'kasa' koyma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Serdar B. eline aldığı bıçak ile pazarcı Uğur T.'yi bıçakladı. Uğur T. kanlar içerisinde yere yığılırken Serdar B. kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uğur T.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Bursa'nın Heron'u...Kız arkadaşının kaldığı oteli böyle ateşe verdi Bursa'nın Heron'u...Kız arkadaşının kaldığı oteli böyle ateşe verdi Bursa'da hem darp edildi, hem silahla vuruldu Bursa'da hem darp edildi, hem silahla vuruldu

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Perdeci ile pazarcının 'kasa' koyma kavgasında kan aktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Perdeci ile pazarcının 'kasa' koyma kavgasında kan aktı - Son Dakika
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