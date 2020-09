Perdeci mi, çiçekçi mi, görenler şaşırıyor - Son Dakika

TOKAT'ta 26 altı yıldır perdecilik yapan Ömer Bekar (54), doğaya olan sevgisi nedeniyle evde yetiştirmeye başladığı çiçekleri dükkanına taşıdı. Hem perde dikimi hem de tamiri yapan Bekar, iş yerindeki 75 farklı tür çiçeğe çocukları gibi bakıyor.

Tokat'ta perde dikimi ve tamiriyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Ömer Bekar, doğaya olan sevgisi sebebiyle önce evinde çiçek yetiştirmeye başladı. Günün büyük bölümünü iş yerinde geçiren, bu sırada evindeki çiçeklerle ilgilenemeyen Bekar, bu nedenle bir kısmını iş yerine getirdi. İş yerindeki çiçeklerle kendisi ilgilenmeye başlayan Bekar, kısa sürede aralarında menekşe, karanfil, süs yoncası, yediveren, cam güzeli ve kaktüs türlerinin de bulunduğu 75'in üzerinde çiçeğin sahibi oldu. Çiçeklere çocuğu gibi ilgilenen Bekar, hafta sonu tatilini de onlarla ilgilenerek geçiriyor.

'EVDEN DÜKKANA GETİRDİM'Zaman içinde çiçeklere merak saldığını ve sevdiğini ifade eden Bekar, "Benim aslım Trabzonlu, doğum yerim ise Samsun , orada fındık bahçem de var. O yüzden doğaya bir sevgimiz var. Aslında çiçek sevgisi bana ailemden geçti. Evde fazla olunca buraya getirdim. Burada da çoğalttıkça çoğalttık. Şu anda ben, haftanın her günü çiçek seraları var, oralara gidiyorum. En güzel çiçeklerden seçip alıyorum. Bunların hepsinden birer tane var. Elimde Trabzon, Samsun ve Bafra 'dan getirdiğim çok güzel çiçekler var. Bazı arkadaşlara da veriyorum" dedi.'BİZDE OLMAYANLARI TEMİN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'Hafta sonu tatilinde bile iş yerine gelerek çiçeklerle ilgilendiğini söyleyen Bekar, "Pazar günleri geliyorum buraya bir çocuğu sever gibi onlarla uğraşıyorum, bakımlarını yapıyorum, vitaminlerini veriyorum, tekrar yerine bırakıyorum, mutlu bir şekilde evime gidiyorum. Bir misafirliğe gittiğimiz zaman bizde olmayanlardan alıyoruz. Başka şehre gittiğimiz zaman çiçek seralarına gidiyoruz. Bizde olmayan çiçekleri temin etmeye çalışıyoruz. Şu an bizdeki çiçeklerden her türden 1 tane var, iki tane yok. 75 civarında dükkanda, 100 civarında da evde var. Evdekilerin birçoğu menekşe türü ama renkleri farklı. Çift olduğu zaman isteyen arkadaşlarımıza veriyoruz. Bu çiçeklere bakmak beni dinlendiriyor. Çiçeklerle 15 dakika uğraşıp suyunu verdiğim zaman rahatlıyorum. Güzel bir zaman geçiriyor, çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Perdeci dükkanını rengarenk süsleyen çiçekler, çevredekilerin ve müşterilerin de ilgisini çekiyor.