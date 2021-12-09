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Perdeleri ateşe verip kaçtı - Son Dakika

Perdeleri ateşe verip kaçtı

09.12.2021 19:19
Perdeleri ateşe verip kaçtı

Denizli'de geçtiğimiz gün Pamukkale ilçesinde 3 ayrı mahallede evlerin balkonuna asılı perdeleri çakmakla yaktığı iddia edilen ve daha öncede kendi oturduğu evlerini yakan eski futbolcunun oğlu Ümit Uğur K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de geçtiğimiz gün Pamukkale ilçesinde 3 ayrı mahallede evlerin balkonuna asılı perdeleri çakmakla yaktığı iddia edilen ve daha öncede kendi oturduğu evlerini yakan eski futbolcunun oğlu Ümit Uğur K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Hacıkaplanlar, Pelitlibağ ve 15 Mayıs Mahallelerinde bulunan apartmanların zemin katındaki evlerin balkonuna asılı perdeler ardı ardına gece yarıları yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri akşam saatlerinde çıkan yangınların aynı sebeple olduğunu tespit etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından bir kişinin apartmana yaklaştıktan sonra çevresini kontrol ederek elinde bulunan çakmak ile balkon perdelerini yaktığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda eski futbolcu Zafer K.'nin oğlu şüpheli Ümit Uğur K. (28) gözaltına alındı.

Uyuşturucu bağımlısı şüpheli birçok kez gündeme geldi

Geçtiğimiz yıllarda Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde ikamet eden şüpheli Ümit Uğur K. (28) telefonda babası ile tartışıp evinin balkonundaki yaklaşık 7 bin TL'lik kombiyi parçalayarak gündeme gelmişti. Daha önce ise Hacıkaplanlar Mahallesinde uyuşturucu bağımlısı olan Ümit Uğur K. Ailesi ile oturdukları evi ateşe vermişti. - DENİZLİ

Perdeleri ateşe verip kaçtı
Perdeleri ateşe verip kaçtı
Perdeleri ateşe verip kaçtı
Perdeleri ateşe verip kaçtı

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Perdeleri ateşe verip kaçtı - Son Dakika


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