Perdenin içine saklanan uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika

Perdenin içine saklanan uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı

27.11.2020 16:31
Perdenin içine saklanan uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde polisin dikkati sayesinde katlanmış perde içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde polisin dikkati sayesinde katlanmış perde içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Söke polisinin dikkati iki farklı olayı aydınlığa kavuştururken; iki olayda toplam 35,45 gr kristal adı verilen metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

"Uyuşturucuyu ev perdesine saklamış"

Edinilen bilgiye göre meydana gelen ilk olayda ilçe merkezinde ikamet eden H.A. isimli şahsın gece 02.00 sıralarında evden kutu ile çıktığını gören polis ekipleri, şahsa ne yaptığını sorunca; "ev taşıyorum" cevabı ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen polis yaptığı incelemede karton kutu içerisinde bulunan düzgün katlanmış ev perdesi içerisine gizlenmiş şekilde toplam 19,38 gr kristal olarak tabir edilen Metamfetamin maddesi buldu. H.A isimli şahsa uyuşturucu ticaretinden işlem yapılırken, tutuklanan şahıs ceza evine teslim edildi.

"Dur ihtarına uymayan şahıslarda uyuşturucu çıktı"

Diğer olayda ise Söke polisi Kuşadası istikametinden seyir halindeki motosikleti durdurmak istedi. İki şahsın bulunduğu motosiklet dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşine düşen polis takip sonucu, şahısları yakaladı. Şahıslar B.K. ve M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 16,7 gr kristal olarak tabir edilen Metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - AYDIN

Perdenin içine saklanan uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı
Perdenin içine saklanan uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Perdenin içine saklanan uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika


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