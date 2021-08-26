Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki galibiyetinin ardından, "Bugün kesinlikle karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi 5-2 mağlup ederek gruplara kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Vitor Pereira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira, "Bugün kesinlikle karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Adil bir sonuç oldu ama iki şeyi vurgulamam gerek. Birincisi altyapımız. Kulübeden gelen 3 oyuncumuz, Arda 16 yaşında, Fatih 18, Muhammed 20 yaşındaydı. Aynı zamanda sahada 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay vardı. Gerçekten genç oyuncularımız çok güçlü, kaliteli ve karakterli futbolcular. Altyapımızı tebrik ediyorum. İkinci olarak da tecrübeli oyuncuları tebrike diyorum. Kalitelerini ve karakterlerini sahaya koyup çok güzel ve güçlü bir takım ruhu gösterdiler. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyum çünkü Fenerbahçe taraftarlarının takımlarını grupta görmek haklarıydı. Aynı zamanda Valencia'yı da tebrik ediyorum çünkü sakatlıktan çıktı ve sakatlıktan çıktıktan sonra böylesine bir maçta 3 gol attı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil" diye konuştu.

"Çok büyük bir takım ruhu ortaya koydular"

Pek çok sakatlık ve benzeri problemlerle uğraştıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Maalesef sakatlıklardan dolayı canımız yandı ama bugün aslında başrolü sahada savaşan, çok koşan, mücadele eden oyuncuların hak ettiğini düşünüyorum. Çok büyük bir takım ruhu ortaya koyular. Umarım sakatlarımız da en erken şekilde dönerler. Taktikten ziyade takım ruhu yaratmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki taktik de çok önemli ama oluşturduğunuz takım ruhu belirleyici oluyor. Bugün de bunun böyle olacağını biliyordum. Takımımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Bu yüzden sonuçtan dolayı çok mutluyum; takımımız, kulübümüz ve taraftarlarımız için. Daha önce de dediğim gibi ben kafasında ideal 11'i olan bir teknik direktör değilim. Ben elindeki bütün futbolculara şans vermeye çalışan, onları oynatmaya çalışan bir teknik direktörüm. Yaştan bağımsız olarak söylüyorum bunu çünkü bu gençler genç oldukları için oynamıyorlar, kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da tabii ki bu şekilde şans almaya devam edecekler am çalışmaya da devam etmeleri gerekiyor. Tevazulu bir şekilde devam etmeleri gerekiyor çünkü hayatta her zaman mütevazı olmalısınız" açıklamasında bulundu.

"Benim için önemli olan antrenman, çalışmak, kalite ve karakter"

Transferle ilgili de konuşan Pereira, "Her gün yeni bir oyuncunun adını Fenerbahçe'yle görüyorum. Bir veya iki oyuncunun ismi mutlaka çıkıyor. Benim için önemli olan antrenman, çalışmak, kalite ve karakter. Oyuncularda bunu görmek isterim. Enner'de de diğer oyuncularımda da bunu görüyorum. Olay değil, üç günde bir maç yapıyoruz. Ama ben bu güçlü takım ruhunu görmek istiyorum takımımda. Tabii ki Mesut gibi bir kariyer yapabilmeniz için muhakkak çok yetenekli, teknik anamda çok kaliteli olmanız ve aynı zamanda çok güçlü bir kalitenizin olması gerekir. Onun oynadığı takımlarda oynamak, onun sergilediği seviyede futbol oynamak kolay değil. O hala aynı kişi. Çok çalışmak ve gençlere yardım etmek istiyor. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Top yuvarlandıktan sonra futbolcular parayı unuturlar, tutku için, içlerindeki ateş için oynarlar. Benim bu tarz oyuncularla edindiğim tecrübe bu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL