Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Bolt Arena'da Helsinki'yle karşılaşacak. Gruplara kalmak için sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerin maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Attila, Nazım, Zajc, Sosa, Ferdi, Osayi, Mesut, Valencia
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