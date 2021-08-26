Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun , İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe , Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Bolt Arena'da Helsinki'yle karşılaşacak. Gruplara kalmak için sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerin maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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