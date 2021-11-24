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Pereira: "Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız" - Son Dakika

Pereira: "Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız"

24.11.2021 20:51
Pereira: "Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçı öncesi yaptığı açıklamada, kendi karakterlerini ortaya koymaları gerektiğini belirterek, "İki taraf için de üç puan almak çok önemli" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçı öncesi yaptığı açıklamada, kendi karakterlerini ortaya koymaları gerektiğini belirterek, "İki taraf için de üç puan almak çok önemli" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında yarın akşam Olympiakos ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda Teknik Direktör Vitor Pereira ile oyunculardan Dimitris Pelkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, yarın zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "İki iyi takımın karşılaşması olacak. Olympiakos bu turnuvalarda tecrübeli bir takım. Uzun yıllar devamlı olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadı. Büyük Avrupa ekiplerine karşı oynamaya alışkın bir takım. Onlarla oynadığımız son maçla ilgili yapmamız gereken düzeltmeler var. Özellikle gol yediğimizde kendi stadımızdaki gibi kontra atak şansları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Kendi seviyemizde oynamalıyız. Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Özgüvenli bir şekilde oynamalıyız. Yarın da bu şekilde olacak. Kafamızda 3 puanı almak var. İki taraf içinde üç puanı almak çok önemli. Çünkü gruptaki şans için belirleyici olacak. Umuyorum ki güzel bir maç olacaktır. Hiç şüphe yok ki yarın burada harika bir atmosfer olacak. Tekrardan buraya, su stadyuma dönmek güzel bir his" diye konuştu.

"BİRDEN FAZLA SİSTEMLE OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Birden fazla sistemle oynamaya çalıştıklarını ifade eden Pereira, "Takımı bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Farklı takımlarla oynuyoruz, dolayısıyla hem 3'lü hem 4'lü savunmaya oynayabilmek bizim için çok önemli. Bazen maç içinde sisteminizi değiştirebilir ve rakibinizi şaşırtabilirsiniz veya yarın oynayacağınız maçta rakibiniz hangi sistemde oynayacağını bilemez. Bizim için önemli olan istikrarlı performans sergiliyor olabilmemiz. Daha önce de söylediğim gibi futbolun geleceği bu şekilde. Atak halinde ve defans halinde farklı formasyonlar sergileyebilirsiniz. Boşlukların nerede olduğuna bakarsınız. Modern futbol budur. Eğer taktiksel bir kültürünüz olursa farklı sistemleri iyi bir şekilde sergileyebilirsiniz. Önemli olan takımın teknik direktörünün neler istediğini oyuncuların anlaması. En önemlisi futbolcuların oyunu anlaması. Yarınki tercihimizi görmek için yarını beklemeliyiz. Galatasaray maçı geride kaldı. Gerçekten iyi bir maçtı. Şimdi Olympiakos maçına odaklanmamız gerekiyor. Olympiakos da çok güçlü bir takım. Önemli olan bizim için takımda doğru dengeye sahip olmak. Özellikle son maçta harcadığımız enerjiden sonra yarın olabilecek en iyi koşullarda sahaya çıkmamız gerekiyor. Son maç zor bir maçtı. Yarınki maçta zor bir maç olacak. Dediğim gibi dengeyi sağlamamız gerekiyor. Çünkü oyuncuların toparlanmaları da birbirinden farklı olabiliyor. Oyuncularla kendi aramızda konuştuktan sonra en dengeli kararın ne olacağına karar verip, yarınki seçimimize karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

PELKAS: "BİZ BURAYA SAVAŞMAYA GELDİK

Sarı-lacivertli oyuncu Dimitris Pelkas ise, "Yarın bizim için çok önemli bir maç olacak. Hiç şüphe yok ki iki taraf içinde çok önemli maç. Biz buraya savaşmaya geldik. Fenerbahçe oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Buraya 3 puan için geldik. Yarın alınacak galibiyetin tur atlamak için çok önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Ülkeme dönmüş olmak benim için çok hoş. Yarın oynarsam elimden gelen her şeyi vereceğim. Umarım galip geliriz ve oynarsam umarım takımıma katkıda bulunurum. Sakatlık sonrası dönem benim için pek iyi değildi ama bana ne zaman şans gelirse her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Hiç şüphe yok ki yarınki maç benim için özel olacak. Çünkü ben Yunanistan'da oynadığım zaman onlarla büyük bir rekabet içerisindeydik. Eğer yarın oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şu anda iyi bir moddayız. Derbi galibiyetine de ihtiyacımız vardı. Bizim için gerçekten büyük bir galibiyetti. Takım içinde yaptığımız konuşmada, bu maçı unutmamız gerektiğini, derbi maçının geride kaldığını ve yarınki maça odaklanmamız gerektiğini söyledik. Çünkü yarınki maçta bizim için çok önemli. Fenerbahçe yarıştığı bütün turnuvalarda her zaman ilk sırayı hedefler. Dolayısıyla yarınki maça odaklandık" ifadelerini kullandı.

Pereira: Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız

Dimitris Pelkas, Yunanistan, Fenerbahçe, Atak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pereira: 'Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız' - Son Dakika


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