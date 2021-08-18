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Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? - Son Dakika

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

18.08.2021 16:16

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Helsinki maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Takıma 3'lü savunma oynatmasıyla ilgili gelen soruya hoca, "Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazandı. Nasıl oynuyorlar? 3'lü savunmayla. Avrupa şampiyonu İtalya, 3'lü savunmayla oynadı" cevabını verdi. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarları mutlu ederken, sosyal medyada Vitor Pereira için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, yarın deplasmanda HJK Helsinki'yle karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca forvet transferine dikkat çekerken taktiksel birikimini ortaya döktüğü sözleri ise sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları:

"KALİTEMİZİ, OYUNUMUZU, TAKIM RUHUMUZU ORTAYA KOYMALIYIZ"

"5 sene sonra Fenerbahçe'de olmak çok büyük mutluluk. Burada tanıdığım yüzler var. Bazıları yaşlanmış tabii. Takım olarak iyi bir sezon geçirip taraftarlarımızı tribüne çekebiliriz. Fiziksel olarak çok güçlü ve organize bir takıma karşı oynayacağız. İyi oyuncuları var. Ritim olarak bizden iyi durumdalar. Ligleri daha önce başladı. Kalitemizi, oyunumuzu, takım ruhumuzu ortaya koymalıyız. Taraftarımızın önünde rövanş öncesi iyi bir sonuç almalıyız.

"İKİ FORVETİMİZİN SAKATLIKLARI DA CİDDİ"

Forvete çözüm bulmak için elimizden gelen çabayı göstereceğimiz. Yarınki maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız taktiksel olarak. Agresif, baskılı, topu çeviren, geçişlerde dinamik bir takım göstermek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz zor bir durum var. İki forvetimizin sakatlıkları da ciddi. Takımdan bir süre uzak kalacaklar. Ancak eminim ki oynayanlar da bizim istediğimiz her şeyi yapacaktır."

"KULÜBÜMÜZ GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞIYOR"

"Transfer dönemi herkes için, tüm kulüpler için zordur. Kolay değil. Kulübümüz gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli ve yarışmacı bir takım kurmak için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar."

"ÖNEMLİ OLAN FUTBOLCULARIN DAVRANIŞLARIDIR"

"Bence modern futbolda artık taktik değil aslında, sistemler değişir. Farklı formasyonlara geçebilirsiniz. Önemli olan futbolcuların davranışlarıdır. Topla, topsuz ne yapmamız gerektiği, nasıl savunmamız, kontratak yapmamız gerektiğini anlamaları gerekiyor. Bunlar sistemden bağımsızdır. Geldiğimiz ilk günden beri buna çalışıyoruz.

"BEN İYİ FUTBOL İSTİYORUM"

Gol atan, bitirici, fırsatları değerlendiren bir forvet istiyorum. Kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek bir golcü olsun istiyorum. Ben tüm futbolcularımdan zeki, kollektif, teknik kalite katacak oyuncular olmalarını isterim. Ben iyi futbol istiyorum.

"FUTBOLDAN DOLAYI SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR"

Futbol böyle bir oyun, hatalar yaparsanız. Bir sonraki maçta bu hataları düzeltmek istersiniz. İlk maçta savunma anlamında hatalar yaptık. Mevcut olan kısa sürede bunları yapmaya çalıştık. Saha içinde ve videolarla çalıştık. Sihirbaz değilim, sihirli değneğim yok. Çalışmaya devam ettikçe gelişeceğiz."

"BEN ÇOK ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİM"

Hayatta çok fazla sözler verilir ama birçok insan verdiği sözü tutamaz. Benim verdiğim söz, spesifik bir başarıdan çok elimden gelen her şeyi yapmak, çok çalışmak isterim."

"DIŞARIDAN DUYDUKLARIMDAN ÖZGÜVENİM ETKİLENMEZ"

Samatta aslında iyi bir futbolcu. Özgüven içeriden gelir. Dışarıdan duyduklarımdan özgüvenim etkilemez. Zaten burada konuşulanları dil yüzünden anlamıyorum. Ben futbolcularıma özgüven aşılamaya çalışıyorum. Samatta, özgüveni yerine geldiğinde Belçika'daki gibi çok fazla gol atacak."

"CHELSEA DE 3'LÜ SAVUNMA OYNUYOR"

"Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazandı. Nasıl oynuyorlar? 3'lü savunmayla. Avrupa şampiyonu İtalya, 3'lü savunmayla oynadı. Manchester City 4-3-3 oynuyor ama sürekli topa sahip oluyor. Topa sahip olunca 3-4-3 oynuyorlar. Maç içerisinde 4-3-3'ü sürekli değiştiriyorlar. Sistemler sabit değildir. Maçta değişiklik gösterir. Ofansta ve defansta değişir. Önemli olan sahadaki dinamiklerdir. İki takım aynı sistemle oynar ama dinamikleri farklıdır. Bunu anlamak gerekiyor. 4'lü oynayan bir takımda 2 bekle çıkıyor hücumda. 2 stoper ve ön libero kalabiliyor. Topu kaybedince City 4-3-3'e geri dönüyor. Modern futbol böyledir. Sistemler oyunun geçiş evrelerinde değişebiliyor. Sistemi değerlendirirken bakış açınız doğru değil. Bu benim düşüncem. Yanılıyor olabilirim. Bakılması gereken takımın davranışı nedir, nasıl oynuyor. Sistemden ziyade buna bakmalısınız. Takım ne yapması gerektiğini çok iyi bilmelidir."

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

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Son Dakika Spor Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? - Son Dakika Spor


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