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Pereira: "Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım" - Son Dakika

Pereira: "Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım"

17.09.2021 02:00
Pereira:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, E. Frankfurt maçının ardından, "Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, E. Frankfurt maçının ardından, "Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vitor Pereira, ilk olarak karşılaşmayı değerlendirerek, "Maç tabii ki kolay değildi. Böylesine bir atmosferde bugünkü oynadığımız oyunu oynamak kolay değildi. Baskılı oyunumuzu sahada göstermek kolay değildi. Frankfurt gibi bir takıma karşı boşluk bulmanız kolay değildir. Biz şanslar yakaladık, tabii ki rakibimizin de yakaladığı şanslar vardı. Maç sonuna kadar ortadaydı. İzleyenler için çok zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın sonunda bize maçı bitirme şansı gelmişti ama futbol bu. Böyle şeyler olabilir. Gerçekten iyi bir maçtı. İki takım da kazanmak için oynadı. Çok çekişmeli bir grup. Şimdi beynimizdeki çipi değiştirip lige odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularımdan çok mutluyum. Ortaya koymuş oldukları karakter ve kazanma hırsından dolayı çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım"

Ev sahibi ekibin taktiksel ve teknik anlamda beklediği seviyede olduğunu belirten Pereira, "İyi oyuncuları var. Özellikle maçı izleyen taraftarlar için çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Tribünde bir taraftar olsaydım muhakkak takımımla gurur duyardım. Maç içinde bazı anlarda kaliteli oyun sergileyebilirsiniz, bunun mümkün olmadığı anlarda savaşmanız, organize olmanız, takım ruhu göstermeniz gerekir. Bugün takımımdan her şeyi gördüm. Belki fantastik bir maç değildi. Takım ruhunu gördüm ve oyuncularımdan en çok istediğim şey bu" diye konuştu.

"Mesut oynadığı süre boyunca çok iyiydi"

Mesut Özil'in performansını ise Pereira, "Bu maç gerçekten çok fazla geçişin olduğu, temposu yoğun bir maçtı. Mesut da kondisyonunu arttırmaya çalışıyor. Bu dönemde onun topa ihtiyacı var çünkü onun çözüm üretme kalitesi var. Başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyor sahada. Oyun çok hızlıydı. Bazı anlarda oyunun temposunu biraz düşürüp tekrar ofansif organizasyonlar için çözüm üretecek ritmi yakalayamadık çünkü Mesut oyun stili olarak bunu seviyor. Bugünkü maç çok fazla geçişliydi, onun için çok kolay değildi. Oynadığı süre boyunca çok iyiydi. Sahadaki oyuncuların sadece top geldiğinde oynaması değil topsuz oyunda da defansta her zaman takım ruhunu göstermesi gerekir. Bu benim için çok önemli. Mesut da bunu yaptı. Takım ruhunu sahada sergiledi, takımına yardım etmeye çalıştı maçın her anında. Taraftarları göstermiş olduğu reaksiyon bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bu tarz şeyleri konuşarak vakit harcamamız gerekiyor. Maça odaklanıp yolumuza devam etmeliyiz" sözleriyle değerlendirdi.

"Son dakikada gol atabilirdik"

Taraftarların yüksek tempoda geçen maçtan keyif aldıklarını düşündüğünü belirten Pereira, "Son dakikada gol atabilirdik. Önemli olan bu maçı izleyen taraftarların hepsi son dakikaya kadar kimin kazanacağını bilemedi. Ortada bir maçtı. Biz de atabilirdik ama onların da şansı vardı. Dolayısıyla 1 puan 1 puandır. Önümüzdeki maçta 3 puan için daha iyisini yapmaya çalışacağız. İlk dakikada atabilirdik ama son dakikada onlar da atabilirdi. Buraya gelirken oyuncularıma 'Biz buraya kendi oyunumuzu sergilemeye mi geldik yoksa rakibin oynayacağı oyuna reaksiyon göstermeye mi geldik' dedim. Benim için içeride oynadığımız maçlar da dışarıda oynadığımız maçlar da aynıdır. Önemli olan sahadaki davranışlarımızın aynı olması. Baskılı bir oyun, oyunun yönünü değiştirerek boşluklar arayan, gol pozisyonlar üreten ve yoğun bir şekilde baskı yapan bir oyun görmek istiyorum takımımdan. Ben temponun yoğun olduğu maçları seviyorum ama kaliteli bir şekilde bunu yapmayı seviyorum. İçeride veya dışarıda oynuyor oluşumuzun benim için bir önemi yok. Her maça bu mantaliteyle çıkmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Herkesin Pelkas'a destek olduğunu gördüm"

Son olarak Pelkas ve kaçan penaltıyla ilgiliyse Vitor Pereira, "Maçtan önce bir planımız oluyor. İki penaltıcımız vardı ama ikisi de o an oyundan çıkmıştı. Pelkas penaltıyı yaptırıp bir de topu alınca, o sorumluluk gösteren karakteri ortaya koyduktan sonra benim için o karar orada verilmiştir. Futbol böyledir. Bazen fantastik bir gol atarsınız ama bazen de dünyanın en iyi futbolcuları bile penaltı kaçırabiliyorlar. Soyunma odasında gördüğüm şeyden çok mutluyum. Penaltıyı kaçırdık ama böyle şeyler bazen takım ruhunu arttırır. Soyunma odasında gördüğüm herkesin bir aile gibi olduğuydu, herkesin Pelkas'a destek olduğunu gördüm. Benim de hoca olarak istediğim şey bu. Bazen teknik ve taktikten daha önemli şey doğru bir takım ruhu oluşturmak" ifadelerini kullandı. - FRANKFURT

Fenerbahçe, Frankfurt, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pereira: 'Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım' - Son Dakika Spor


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