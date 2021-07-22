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Perforasyon Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Perforasyon Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Perforasyon Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Perforasyon Nedenleri ve Tedavisi

22.07.2021 15:41
Perforasyon Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Perforasyon Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Mide delinmesi, genellikle ülser hastalığının ilerleyen aşamasında gerçekleşir. Mide delinmesi, midenin çok fazla asitten dolayı tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkar. Perforasyon Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Mide delinmesi, genellikle ülser hastalığının ilerleyen aşamasında gerçekleşir. Mide delinmesi, midenin çok fazla asitten dolayı tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkar.

Perforasyon Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Mide delinmesinin diğer adı perforasyondur. Mide delinmesi, midenin çok fazla asite maruz kalması nedeni ile tahrip olması sonucunda ortaya çıkar. Mide delinmesi, sancılı ve rahatsız edici bir durumdur. Eğer bu rahatsızlık tedavi edilmezse daha da ilerleyebilir.

Özellikle peptik ülser hastalığına sahip olan kişiler, bunun tedavisinin gereklerini zamanında yaptırmazsa ülser daha çok ilerleyerek mide delinmesine neden olabilir. Mide delinmesinin en büyük ve en sık görülen nedeni ülserdir. Mide delinmesinin en çok rastlanan belirti ise, midenin üst kısmında şiddetli bir şekilde yanma ve ağrının ortaya çıkmasıdır. Bunun yanında diğer belirtileri şunlardır;

Bulantı

Midede yanma ve ağrı

Kusmanın ardından gelen rahatlama hissi

Belirgin kilo kaybı

İştahsızlık

Yemek yedikten sonra ortaya çıkan mide ağrısı

Sık acıkma

Gaz oluşumu ve şişkinlik hissi

Nadiren sırt ağrısı

Hazımsızlık

Perforasyon Nedenleri ve Tedavisi

Ülser, sindirim sistemini gerçekleştiren organlar da ortaya çıkan aşınmaların ileri bir seviyeye geçerek yara haline gelmesi durumudur. Mide delinmesi, en önemli mide hastalıklarından birisidir. Bir adım ilerisi mide delinmesine sebebiyet vermektedir. Bunun nedeni ise, midenin asidi normal insanlara göre çok daha fazla üretmesi ve bu asidin de mide de hasara yol açmasıdır.

Perforasyonun 3 farklı tedavi seçeneği bulunur. Tedavi çeşidi, hastalığın geldiği seviyeye göre değişkenlik gösterir. Yapılan tedaviler ilaç tedavisi, ülser diyeti ve ülser ameliyatı şeklinde ayrılır. Genellikle ülser hastalığı diyet ya da ilaç tedavisi ile kısa zaman içinde geçebilir. Bu hastalıkta ise, ameliyat en son çare olarak uygulanıyor. Ama her geçen gün hastalık ilerliyor, vücut artık ilaçlara cevap vermiyor ya da diyet hastalığı daha iyiye götürmüyorsa bu defa farklı ameliyatla tedaviye başvurulabilir.

Özellikle de hastalık artık delinme, kanama gibi semptomlara neden oluyorsa tek çözüm yolu olarak da ameliyat gerekiyor. Yapılan ameliyat hastalık için de kesin sonuç verir.

Mide Ülseri Neden Olur?

Mide ülseri, pek çok nedenden kaynaklanabilir. Fakat en önemli neden günlük hayattan kaynaklanan alışkanlıklarımızdır. Çok fazla asitli içecek tüketmek, sağlıklı bir şekilde beslenmemek, fazla tuz tüketmek, besinleri gerektiği kadar çiğnememek, çok fazla uykusuz kalmak, tüketilen besinlerin yeteri kadar temiz olmaması, aşırı yemek yemek, stres, sağlığa zararlı yiyecek ve içecekler tüketmek gibi pek çok etken mide ülserine neden olabiliyor.

Sağlıklı ve düzenli bir diyet yaparak kısa zaman içinde midenizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Ne kadar beslenme düzenini sağlar be sağlıklı beslenme programı uygulayabilirsiniz o kadar mide ülserine yakalanma riskinden uzak kalabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar asitli içeceklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Çok fazla asitli içecek tüketmek, mide ülserine neden oluyor. Aynı zamanda beslenme düzeni, çevresel faktörler, stres, yeme alışkanlıkları da mide ülseri riskini önemli ölçüde arttırır.

Mide asidi, diğer insanlara göre daha çok üretilir. Mide ülser ilerlediği dönemlerde kanama ve delinme gibi problemlere de neden oluyor. Bu gibi durumlarda tek tedavi yolu ise, ameliyattır. Ameliyat gerçekleştirildiği zaman hastalık için kesin çözüm yolu olur.

Perforasyon Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Perforasyon Nedenleri ve Tedavisi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Perforasyon Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Perforasyon Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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