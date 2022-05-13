Performansıyla öne çıkan laptop önerileri! - Son Dakika
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Performansıyla öne çıkan laptop önerileri!

13.05.2022 10:26
Performansıyla öne çıkan laptop önerileri!

Performansıyla öne çıkan laptop modellerini bir araya getirdik. Listemizde iş, oyun ve eğitim için seçebileceğiniz cihazlar mevcut.

Teknolojik cihazların fiyatları yüksek enflasyon ve artan dolar kuru sebebiyle her geçen gün yükseliyor. Bu nedenle bir telefon, tablet veya bilgisayar olduğunda genelde indirim anını gözetiyoruz. Biz de indirime giren ve performansıyla öne çıkan laptop modellerini sizlerle paylaşıyoruz.

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Performansıyla öne çıkan laptop modelleri

Performansıyla öne çıkan laptop modelleri listemize dahil ettiğimiz cihazlar arasında hem oyunculara hem öğrencilere hem de iş için kullanmak isteyenlere hitap eden modeller mevcut. Bu cihazları seçmemizdeki en büyük sebep ise şu anda hepsinde devam eden indirimler mevcut. Bu sebeple rakipleri arasından fiyat anlamında sıyrılıyorlar.

Performansıyla öne çıkan laptop önerileri!

Lenovo IdeaPad Gaming 3: AMD Ryzen 5 5600H 8GB 512GB SSD GTX1650

HP Omen 15-EK1012NT: Intel Core i7-10870H 16GB 512GB SSD RTX 3060 6GB

HP Pavilion 15-DK207NT: Intel Core i5 11300H 8GB 512GB SSD RTX3050

Dell Vostro 5402: Intel Core i5 1135G7 8GB 512GB SSD MX330

Lenovo V15 G2: Intel Core i5 1135G7 8GB RAM 256GB SSD

Asus X515FA-EJ045: Intel Core i5 10210U 8GB 256GB SSD

Lenovo IdeaPad: Intel Celeron N4020 4GB 128GB SSD

Lenovo V14: AMD Ryzen 5 5500U 8GB 256GB SSD

Ürünlerin fiyatını görmek ve satın almak için buradaki Hepsiburada linkini tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Enflasyon, Laptop, Lenovo, Intel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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