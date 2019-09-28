Perge Antik Kenti'nde 52 sütun ayağa kaldırıldı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti için başlatılan "Bir Sütun da Sen Dik" kampanyası kapsamında toplam 52 sütun ayağa kaldırıldı.

Antalya Valiliği ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından, Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için başlatılan kampanya devam ediyor.

Bu kapsamda, Antalya Anadolu Lisesi 1989 mezunları, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ile 3 sütunu daha yerine dikti. Böylece ayağa kaldırılan sütun sayısı 52'ye çıktı.

ATAV Başkanı Ege, yaptığı açıklamada, vakıf olarak kültür ve tarihe karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılmasının öneme değindi.

"Bir Sütun da Sen Dik" kampanyasıyla sütunların restore edilerek, ayağa kaldırıldığını vurgulayan Ege, şunları kaydetti:

"Kampanyayı geçen yıl başlatmıştım. Antalya Anadolu Lisesi 1989 mezunlarının kente olan duyarlılığı dikkati çekiyor. Mezunların toplanarak ve bireysel olarak da kaldırdığı sütunlar umarım diğer tarih seven, kültür mirasına sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımıza örnek olur."

Antalya Anadolu Lisesi 1989 mezunları, yurt dışına götürülen 8 eserin iadesi için başlatılan imza kampanyasına da destek verdi.