Perge’de antik çağa yolculuk…
1 saat önce
Tiyatro, Güney Hamamı, Agora & Macellum, Kestros Çeşmesi, Sütunlu Ana Cadde, Sütunlu Batı Cadde ve bu caddeye paralel uzanan su kanalı, Caracalla Çeşmesi derken Perge'de saatlerin nasıl geçtiğini fark etmedik.
Tiyatro, Güney
Hamamı, Agora & Macellum, Kestros Çeşmesi, Sütunlu Ana Cadde, Sütunlu Batı Cadde ve bu caddeye paralel uzanan su kanalı, Caracalla Çeşmesi derken Perge'de saatlerin nasıl geçtiğini fark etmedik…
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:10
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