Perge'de mevcut 4 kaz var (2) - Son Dakika

Perge'de mevcut 4 kaz var (2)
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KIZILKAYA: KAZLARIN SAYISINDAN KAYNAKLIAntalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, medyada yer alan 'Perge'nin sürgün kazları' haberi üzerine Müze Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi istendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:10 Kaynak: DHA
KIZILKAYA: KAZLARIN SAYISINDAN KAYNAKLI
Antalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, medyada yer alan 'Perge'nin sürgün kazları' haberi üzerine Müze Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi istendiğini söyledi. Kızılkaya, "Yetkililer, haberlerde ifade edildiği gibi herhangi bir ısırma ve bakanlığa intikal etme olayının söz konusu olmadığını belirtti. Yetkililer Antalya Müzesi'nden Perge'ye birkaç kaz götürüldüğünü doğruluyor fakat bunun kazların sayısının çok artmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Ayrıca, hali hazırda Perge'de 4 kaz bulunduğunu ifade ediyor" dedi.
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