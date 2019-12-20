Perge'de mevcut 4 kaz var (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Perge'de mevcut 4 kaz var (2) - Son Dakika

Perge'de mevcut 4 kaz var (2)

6 saat önce

KIZILKAYA: KAZLARIN SAYISINDAN KAYNAKLIAntalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, medyada yer alan 'Perge'nin sürgün kazları' haberi üzerine Müze Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi istendiğini söyledi.

Perge'de mevcut 4 kaz var (2), System.String[]

KIZILKAYA: KAZLARIN SAYISINDAN KAYNAKLI

Antalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, medyada yer alan 'Perge'nin sürgün kazları' haberi üzerine Müze Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi istendiğini söyledi. Kızılkaya, "Yetkililer, haberlerde ifade edildiği gibi herhangi bir ısırma ve bakanlığa intikal etme olayının söz konusu olmadığını belirtti. Yetkililer Antalya Müzesi'nden Perge'ye birkaç kaz götürüldüğünü doğruluyor fakat bunun kazların sayısının çok artmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Ayrıca, hali hazırda Perge'de 4 kaz bulunduğunu ifade ediyor" dedi.


Ramazan Kızılkaya, Halkla İlişkiler, Kızılkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
00:24 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
00:22 Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
00:17 İYİ Parti'li Dervişoğlu: "Her çocuk 5 bin 500 dolar borçla doğmaktadır" - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 00:27:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Perge'de mevcut 4 kaz var (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]