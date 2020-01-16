Peri: Ağzı Olmayan Kız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Peri: Ağzı Olmayan Kız - Son Dakika

Peri: Ağzı Olmayan Kız

6 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Peri: Ağzı Olmayan Kız"

"Baskın" ve "Ev Kadını" filmleriyle tanınan Can Evrenol'un yönettiği "Peri", Santral'de yaşanan büyük patlama sonucu insanların belli uzuvlarında eksiklerle doğduğu bir dünyada, hayatta kalma mücadelesi veren ağzı olmayan kız Peri'nin hikayesini konu ediniyor.

Fantastik macera türündeki film için Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler kamera karşısına geçti.

Peri: Ağzı Olmayan Kız

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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