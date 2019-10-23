Son Dakika Haberleri: Peri Bacaları Kiliseleriyle Ünlü Göreme Artık Milli Park Değil
Son Dakika Güncel Peri Bacaları Kiliseleriyle Ünlü Göreme Artık Milli Park Değil

Peri Bacaları Kiliseleriyle Ünlü Göreme Artık Milli Park Değil

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayımlanan kararla Kapadokya bölgesinde peri bacalarının bazılarına, bunların içine oyulmuş kiliselere ve duvar resimlerine ev sahipliği yapan açık hava müzesini de barındıran Göreme'nin "milli park" statüsü kaldırıldı.

">

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayımlanan kararla Kapadokya bölgesinde peri bacalarının bazılarına, bunların içine oyulmuş kiliselere ve duvar resimlerine ev sahipliği yapan açık hava müzesini de barındıran Göreme'nin "milli park" statüsü kaldırıldı

Peri Bacaları Kiliseleriyle Ünlü Göreme Artık Milli Park Değil

Recep Tayyip Erdoğan, Kapadokya, Göreme, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti!
Lübnan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi İngiliz basını Erdoğan'ın Putin ve Pence'le görüşmesini karşılaştırdı! "Farkı bulunuz" manşeti atıldı Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında: Mutabakatın en büyük kaybedeni ABD

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:07:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peri Bacaları Kiliseleriyle Ünlü Göreme Artık Milli Park Değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]