Peri bacaları, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya - Son Dakika

Peri bacaları, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

01.02.2021 10:29
Peri bacaları, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya, System.String[]

Nevşehir'de Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, "Peri bacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var. Bizim belediye olarak bunları yapabilecek yasal hakkımız yok, tehlikede olanların bir an önce sağlamlaştırılması gerekiyor" dedi.

Nevşehir'de Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, "Peri bacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var. Bizim belediye olarak bunları yapabilecek yasal hakkımız yok, tehlikede olanların bir an önce sağlamlaştırılması gerekiyor" dedi.

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki peri bacaları, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, dünyada UNESCO tarafından hem doğal ve hem de kültürel miras listesine alınan tek merkezin Kapadokya olduğunu belirtti. Eren, 1985 yılına kadar Göreme beldesindeki peri bacalarının yöre insanları tarafından yaşam alanı, ahır, samanlık, erzak deposu ve benzeri şekillerde kullanılmıştı. İnsan nefesinin bile bu alanların korunmasında son derece önemli olduğu bilinen bir gerçek.1985 yılından sonra peri bacalarının içinden insanlar çıkartıldığı için bu peri bacaları korumasız hale geldi. Peri bacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var. Peri bacalarında uçma tehlikesinde olanların temizlenmesi ve sağlamlaştırılmasının bir an önce yapılması gerekiyor. Bizim belediye olarak bunları yapabilecek hiçbir yasal hakkımız yok" dedi.

"Birçok peri bacası çöktü"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise, peri bacalarının yeterince korunmadığını belirterek, "Peri bacaları yok olma tehlikesi altındadır. 30-40 yıldır bu koruma alanları içerisinde bir tane peri bacası kurtarılamadı, birçok peri bacası çöktü ve yok oldu. Göreme beldesindeki onlarca peri bacası bakım ve onarım bekliyor. Peri bacaları yok oluyor, kültürel ve doğal varlıklarımız çökme tehlikesi ile karşı karşıya" diye konuştu. (DHA)

Peri bacaları, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Kapadokya, Ömer Eren, Nevşehir, turist, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Peri bacaları, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya - Son Dakika


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