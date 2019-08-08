Son Dakika Haberleri: Peri kızı Burcu sahnede
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Peri kızı Burcu sahnede

1 saat önce

Burcu Güneş geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Gemlik ilçesinde konser verdi.

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"Doğa, en büyük şifacı, en büyük sanatçı ve en büyük öğretmendir..!" Çiğdem Akın tasarımı beyaz tül elbisesi ile pamuk prensesi andıran şarkıcı, ormanlık alanda verdiği konserde herkesi sesi ve tarzıyla büyüledi. Masal tadında bir konsere imza atan 'Güneş' yoğun rüzgara ve soğuğa rağmen, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Pozitifliği ve yüksek enerjisine, sahne showları ve esprileri de eklenince Bursa'daki sevenlerinden tam not alan Güneş'e "Ormana bir peri kızı, bir melek indi" diyen hayranları, konser sonunda fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Konserinin sonunda son zamanlardaki doğa katliamlarına değinen Güneş "Doğa, en büyük şifacı, en büyük sanatçı ve en büyük öğretmendir.. Şu aldığımız nefesi ona borçluyuz.. Doğayı korumak insanlığa en büyük hizmet, kutsal bir görevdir.. " diyerek sözlerini tamamladı..

Bursa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:19 Kaynak: Bültenler
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