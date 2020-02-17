Peribacaları arasında kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Peribacaları arasında kayak keyfi - Son Dakika

Peribacaları arasında kayak keyfi

6 saat önce

Kapadokya'da doğa tutkunu kayakçılar, karla kaplanan vadilerdeki peribacalarının arasında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kapadokya'da doğa tutkunu kayakçılar, karla kaplanan vadilerdeki peribacalarının arasında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Kulübü (KAPSED) üyesi İsmet Kılıç ve İsmail Enes Bozkurt, kışın beyaza büründüğünde güzel manzaraların ortaya çıktığı bölgede kayak yapıyor. Böylelikle Kılıç ve Bozkurt hem kültürel zenginliklerin içinde eşsiz bir deneyim yaşıyor hem de bu anları görüntüleyerek bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Ürgüp'te yaşayan kayakçı Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları Erciyes'e gittiklerini, hafta içi ise çalıştıkları için Kapadokya'daki vadilerde, peribacalarının arasında kayak yaptıklarını söyledi.

Karşılaştıkları turistlerin kendilerini şaşkınlıkla izlediğini aktaran Kılıç, doğal kaya oluşumları arasında kayak yapmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.

Kılıç, fırsat buldukça bölgede kayak yaptıklarını belirterek, "Bölge kaymak için elverişli değil ama ekstrem sporculara uygun. Biraz tehlikeli. Bir hevesle başladık, devamı da gelecek. Kar fazla olduğu zaman kayak yapmak gerçekten çok keyifli. Ekstrem doğa sporlarını seven misafirlerimizi Kapadokya'ya davet ediyoruz çünkü peribacaları arasında kaymak çok keyifli." diye konuştu.

Peribacaları arasında kayak sporunun bölge için alternatif bir faaliyet olabileceğini dile getiren Kılıç, "Burada gerçekten farklı bir ambiyans var. Balon manzarasında, yanınızdan atlar giderken ya da ATV turlarının yapıldığı bir anda board ya da kızakla kayıyorsunuz. Bu çok farklı bir tecrübe." ifadelerini kullandı.

Meraklıların sayısı artıyor

Kayakçılardan İsmail Enes Bozkurt da sosyal medyada paylaştıkları görsellerin ardından birçok meraklının bölgede kayak yapmaya başladığını; Göreme, Uçhisar beldeleri ile Ürgüp ilçesi çevresindeki vadilerde zaman zaman çok sayıda sporcunun aynı anda kaydığını anlattı.

Bozkurt, 7 yaşından beri kayak yaptığını belirterek, "Sürekli Erciyes'e gidemediğimizden Kapadokya'da kayak yapmayı denedik ve sevdik. Burada kayak yaptığımızı gören arkadaşlarım hayranlık duyuyor ve onlar da kayak yapmak istediklerini söylüyor. Katılımcı sayımız gittikçe artacaktır." ded

Peribacaları arasında kayak keyfi

Enes Bozkurt, Kapadokya, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın konuştuğu Sıla'ya, muhteşem karşılama
Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:32:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Peribacaları arasında kayak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]