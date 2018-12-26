Peribacaları Beyaza Büründü
54 dakika önce
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, peribacalarını beyaz örtüyle kapladı.
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, peribacalarını beyaz örtüyle kapladı.
Kapadokya bölgesinde bulunan Nevşehir
'de gece başlayan kar yağışı devam ediyor. Kent merkezi ile Göreme
, Avanos
, Ürgüp
, Çavuşin, Uçhisar
, Ortahisar
gibi turistik ilçe ve beldelerindeki peribacaları ile tarihi ve turistik mekanlar, karla kaplandı. Bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan peribacaları önünde fotoğraf çektirip, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.
Bölgedeki kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceğini, 2 gün yağış olmayacağını, hafta sonu ise yeniden kar beklediklerini belirten uzmanlar, Kapadokya'da yılbaşına kar altında girileceğini tahmin ettiklerini bildirdiler. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Nevşehir ve ilçelerindeki okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:00 Kaynak: DHA
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