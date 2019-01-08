Son Dakika Haberleri: Peribacaları Beyaza Büründü

Peribacaları Beyaza Büründü

37 dakika önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile beyaza büründü.

Peribacaları Beyaza Büründü, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile beyaza büründü. Karla kaplanan Peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Peribacaları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da ise kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Turistler, peribacaları arasında dolaşarak güzel manzarının keyfini çıkardı. Göreme, Uçhisar, Ürgüp Üç Güzeller bölgesini gezen ve Peribacalarını seyreden turistler, Güvercinlik, Zelve ve Zemi vadilerinde yürüyüş yaptı. - Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:16 Kaynak: DHA

Nevşehir, Kapadokya, Kar, Güncel
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