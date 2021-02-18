(Drone) Peribacaları kar altında ayrı güzel - Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'da, üç gün boyunca etkili olan kar yağışı ortaya güzel görüntüler çıkarttı.

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü külleri, zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları beyaz örtüyle buluştu.

Nevşehir'in Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.

Güneşin yüzünü göstermesinin ardından vadilerde gezinti yapan turistler, karla kaplanan alanlarda fotoğraf çektirdi.

Kılıçlar Vadisi'nde, ATV motorla gezinti yapan turistlerden Bora Küçük, Kapadokya'yı kar altında görebilmek için bölgeye geldiğini söyleyerek, "Kapadokya'ya daha önce de çok geldim ama kış mevsimindeki ilk ziyaretim oldu. Kapadokya, dünyanın birinci harikası diyebiliriz. Burada, yüzyıllık değil binlerce yıllık bir tarihi doku var. Bence bölgenin güzelliği tartışmaya açık bir konu değil." diye konuştu.