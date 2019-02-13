Peribacaları Yanındaki Otel İnşaatı Durduruldu (2)
7 saat önce
BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTIGöreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, peribacaları yanında yapılan otel inşaatının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durdurulması ardından açıklama yaptı.
BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI Göreme
Belediye Başkanı Nuri Cingil, peribacaları yanında yapılan otel inşaatının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durdurulması ardından açıklama yaptı. Başkan Cingil, "Şu anda sosyal medyada haber olarak çıkan ve olumsuz görüntü ve hareket sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda inşaatımız geçici olarak durdurulmuştur. İmar planı içinde olan bir yerde proje plan notlarına göre hazırlanıp, çizilip ve yasal çerçevede ruhsatlaması yapılmıştır. Sadece bu olumsuz haberlerden dolayı bakanlığımız tekrar kontrol ve denetim yapmak için inşaatımızı durdurmuştur. İncelemeden sonra konuyla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:35 Kaynak: DHA
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