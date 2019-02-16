Son Dakika Haberleri: Peribacalarında 15 Yapı Daha Yıkılıyor (4)

Peribacalarında 15 Yapı Daha Yıkılıyor (4)

1 saat önce

İŞ YERİNİ BOŞALTMASI İÇİN YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VERİLDİYıkım ekiplerine engel olmaya çalışan Osman Kabalcı'ya, iş yerindeki eşyalarını tahliye etmesi için yarın akşama kadar süre verildi.

Peribacalarında 15 Yapı Daha Yıkılıyor (4), System.String[]
İŞ YERİNİ BOŞALTMASI İÇİN YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VERİLDİ

Yıkım ekiplerine engel olmaya çalışan Osman Kabalcı'ya, iş yerindeki eşyalarını tahliye etmesi için yarın akşama kadar süre verildi. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, süreye ilişkin alınan kararı hediyelik eşya satan Osman Kabalcı'ya bölgeye gelerek kendisi bildirdi. Kabalcı ile görüşen Başkan Cingil, "Yarın akşama kadar burada kıymetli eşyanız varsa onları alacağız. Biz burada Belediye olarak vatandaşımıza elimizden gelen ne varsa destek vereceğiz. Alınan bir karar var. Bu karar çerçevesinde bu karar uygulanacak. 2- 3 gün önce yaşadığımız olaydan dolayı Bakanlık start düğmesine basıyor. Bunu Bakanlık gerçekleştirecek. Bununla ilgili yarın akşama kadar müsaade alabildik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

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