Peribacalarında 15 Yapı Daha Yıkılıyor (4)
1 saat önce
İŞ YERİNİ BOŞALTMASI İÇİN YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VERİLDİYıkım ekiplerine engel olmaya çalışan Osman Kabalcı'ya, iş yerindeki eşyalarını tahliye etmesi için yarın akşama kadar süre verildi.
İŞ YERİNİ BOŞALTMASI İÇİN YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VERİLDİ
Yıkım ekiplerine engel olmaya çalışan Osman Kabalcı'ya, iş yerindeki eşyalarını tahliye etmesi için yarın akşama kadar süre verildi. Göreme
Belediye Başkanı Nuri Cingil, süreye ilişkin alınan kararı hediyelik eşya satan Osman Kabalcı'ya bölgeye gelerek kendisi bildirdi. Kabalcı ile görüşen Başkan Cingil, "Yarın akşama kadar burada kıymetli eşyanız varsa onları alacağız. Biz burada Belediye olarak vatandaşımıza elimizden gelen ne varsa destek vereceğiz. Alınan bir karar var. Bu karar çerçevesinde bu karar uygulanacak. 2- 3 gün önce yaşadığımız olaydan dolayı Bakanlık start düğmesine basıyor. Bunu Bakanlık gerçekleştirecek. Bununla ilgili yarın akşama kadar müsaade alabildik" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:09 Kaynak: DHA
İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında
Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı
Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim
Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı