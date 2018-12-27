Son Dakika Haberleri: Peribacalarında Kar Keyfi

Peribacalarında Kar Keyfi

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesindeki peribacaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Peribacalarında Kar Keyfi, System.String[]
NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesindeki peribacaları, kar yağışının ardından beyaza büründü. Ziyaretçiler beyaz örtü üzerinde atlarla gezip, fotoğraf çekti.

Peribacaları ile kaplı vadilerin çoğunlukta bulunduğu, UNESCO tarafından korunması gereken Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne alınan Göreme beldesinde kar yağışı ile beraber, seyirlik manzaralar oluştu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, kar üzerinde atlarla gezi yaptı, kar topu oynayıp, fotoğraf çektirdi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:02 Kaynak: DHA

Göreme, Kapadokya, Güncel
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