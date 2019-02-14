Peribacalarındaki Otel İnşaatında Yıkım (3)
43 dakika önce
İNŞAATIN BİR BÖLÜMÜ YIKILDIPeribacaları yanındaki otel inşaatının yıkım çalışmasında ilk gün tamamlandı.
İNŞAATIN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI
Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkım çalışmasında ilk gün tamamlandı. Nevşehir İl Özel İdaresi
ekipleri, iş makineleri ile inşaatın bir bölümünü yıktı. Jandarmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı 2 binadan oluşan inşaatta yıkım çalışması yarın devam edecek.
Yıkım çalışmasını izleyen CHP
Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan
, inşaatın ruhsatının Göreme
Belediyesi tarafından verildiğini söyleyerek, "Burası Koruma Kurulu'ndan geçmiş, ardından inşaata başlanmış. İstanbul
'da açgözlülüğün bedelini canımızla ödedik. Burada da açgözlülüğümüzün bedelini malımızla ödeyeceğiz. Burası dünyanın göz bebeği olan bir yer. Turizmin ana merkezinde bulunuyor. Bu açgözlülüğü anlamakta zorlanıyorum. Bu durum basınımıza yansımış olmasaydı bu inşaat devam edecekti ve başka yerlere örnek olacaktı. Bu konuda ne yapılacağını bekliyorum. Buranın yapımını, zarara uğratanlara da tazminat davasını açılmasını bekliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:28 Kaynak: DHA
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