Peribacalarının Özbek fotoğrafçısı turizmin hizmetinde

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Nevşehir'e yerleşen Özbek asıllı Afganistan vatandaşı Kemal Murad, Kapadokya'nın peribacalarıyla kaplı vadilerinde turistlerin fotoğrafını çekerek hem geçimini sağlıyor hem de ülkesindeki ailesine harçlık gönderiyor.



Afganistan'daki iç savaş sırasında doğduğu şehir olan Kunduz vilayetinde üç yıl askerlik yapan 32 yaşındaki Murad, yaşadığı şehrin Taliban güçlerinin eline geçmesinin ardından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ülkesinden ayrılarak iki yıl önce Türkiye'ye geldi.



Sakarya'da kısa süre inşaatlarda çalışan Murad, daha sonra geldiği Kapadokya'da ekmek teknesi olan fotoğraf makinesi ile peribacaları arasında gezinti yapan turistlerin fotoğraflarını çekerek harçlığını çıkarmaya başladı.



Vadilerde dolaşan turistlerin peribacaları manzarasındaki turlarını fotoğrafla ölümsüzleştiren, Nevşehir'in Göreme beldesinde ikamet eden Murad, AA muhabirine, ülkesinde liseyi bitirdikten sonra girdiği üniversite sınavında bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandığını ancak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle babasının tavsiyesiyle Türkiye'ye gelmek zorunda kaldığını anlattı.



Murad, "Afganistan'ın kuzeyinde Kunduz şehrinde yaşıyordum. Yaşadığım bölge Taliban'ın eline geçtikten sonra Afganistan'da yaşamam zorlaştı. Babam tehdit altında yaşamaktansa bir Türk ülkesine git dedi ve Türkiye'ye geldim. Sakarya'da kısa süre inşaatta çalıştıktan sonra Kapadokya'ya geldim." dedi.



Türkiye'de eğitimini sürdürebilmek için gayret gösterdiğini ancak sınavlarda başarı kaydedemediğini dile getiren Murad, iç savaş nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren hasta babası ve yaşları küçük kardeşlerine destek olabilmek için çalışmaya başladığını belirtti.



Turistlerle de konuşuyor



İngilizce, Arapça, Hintçe, Farsa, Özbekçe ve Türkçe konuşabildiğini belirten Murad, Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret ettikten sonra arazi araçlarıyla vadilerde gezintiye çıkan turistlerle sohbet edip, talep edenlerin fotoğraflarını çektiğini aktardı.

Vadilerde turist gruplarını beklerken zaman zaman bildiği hasret türkülerini seslendiren Murad, savaştan arınmış bir Afganistan hayal ettiğini, en büyük arzusunun özlemini çektiği ülkesine huzurlu şekilde dönmek olduğunu ifade etti.



Murad, "Türkiye'de Türklerin arasında kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Her zaman, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için çok dua ediyoruz. Bütün dünya Müslümanlarının rahatı için Allah, Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.