Perihan Savaş: Bedrana'yı Türkan Şoray'ın oynayacağını öğrendiğimde hüzünlenmiş, kıskanmıştım - Son Dakika

Türkiye- Almanya Film Festivali'ni Nürnberg'de takip eden Muammer Brav, oyuncu Perihan Savaş ve festivalin yönetmeni Ayten Akyıldız'la Türkiye sinemasının geçmişini, festivalin nereden nereye geldiğini konuştu.

Festival'in onur ödülünü alan Perihan Savaş, Süreyya Duru'nun 1974 yılında Bekir Yıldız'ın kitabından uyarladığı Bedrana filmini Türkan Şoray'ın oynayacağını ilk öğrendiğinde hüzünlendiğini, kıskandığını ama daha sonra Duru'nun rolü nasıl kendisine verdiğini anlattı.